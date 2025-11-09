Valentina Persia e l'amore per il fratello Vincenzo | Quel cromosoma in più li rende superiori

Valentina Persia ha raccontato a Verissimo la sua carriera a la sua vita privata, fatta di gioie e dolori, come la scomparsa prematura di suo marito. Poi un messaggi di suo fratello Vincenzo, affetto dalla sindrome di down, e le sue lacrime: "Sono essere superiori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Valentina Persia intervista Belen Rodriguez #valentinapersia #sinceramentepersia #belenrodriguez #nove - facebook.com Vai su Facebook

Valentina Persia e l’amore per il fratello Vincenzo: “Quel cromosoma in più li rende superiori” - Valentina Persia ha raccontato a Verissimo la sua carriera a la sua vita privata, fatta di gioie e dolori, come la scomparsa prematura di suo marito ... Secondo fanpage.it

Valentina Persia a Verissimo, i 30 anni di carriera tra alti e bassi: «I miei figli? L'ho cresciuti da soli» - Così Verissimo annuncia la presenza della comica come ospite di Silvia Toffanin nella puntata di oggi, domenica ... Come scrive ilmessaggero.it

Valentina Persia e l'amore autentico per il fratello Vincenzo - Raffaella Fico incinta, sarà mamma per la seconda volta: “Con Armando Izzo è amore vero, volevamo un figlio” Serie A, in campo Roma- Secondo msn.com