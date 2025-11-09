Valentina Boscaro | Uccidere Mattia Caruso è stato un errore tragico ma temevo per la mia vita Lo spettro delle violenze subite ha preso il sopravvento

«Mi trovo di fronte a Voi Giudici con la consapevolezza che dovrò proseguire nello scontare una pena per il gesto tragico e irreversibile che, non volendolo, ho compiuto».. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Valentina Boscaro: «Uccidere Mattia Caruso è stato un errore tragico, ma temevo per la mia vita. Lo spettro delle violenze subite ha preso il sopravvento»

