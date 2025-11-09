Valentina Boscaro la lettera ai giudici dopo l' omicidio di Mattia Caruso | Gli ho tolto la vita ma temevo per la mia

PADOVA - Il 30 ottobre Valentina Boscaro? condannata in via definitiva per aver ucciso il suo fidanzato, Mattia Caruso, con una coltellata al petto la sera del 25 settembre 2022? si. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Valentina Boscaro, la lettera ai giudici dopo l'omicidio di Mattia Caruso: «Gli ho tolto la vita, ma temevo per la mia»

Scopri altri approfondimenti

Mattia Caruso fu ucciso con un'unica coltellata, dritta al cuore, da Valentina Boscaro VIDEO #MattiaCaruso #ValentinaBoscaro #omicidio #Padova - facebook.com Vai su Facebook

Uccise il fidanzato con una coltellata al petto, pena ridotta a 17 anni per Valentina Boscaro: riconosciute le attenuanti - X Vai su X

Uccise il fidanzato con una coltellata al cuore, pena ridotta per Valentina Boscaro: "Lui l'ha provocata" - Il delitto è avvenuto nel 2022 nel Padovano e il processo per la ragazza, che ha confessato, è arrivato in Cassazione. Scrive today.it

Montegrotto Terme: uccise il fidanzato, pena ridotta dalla Cassazione per Valentina Boscaro - I giudici ermellini hanno comminato 17 anni alla 34enne padovana, sette anni in meno di quanto stabilito in primo grado. Lo riporta rainews.it

Uccise il fidanzato con una coltellata al petto, pena ridotta a 17 anni per Valentina Boscaro: riconosciute le attenuanti - I giudici hanno tenuto conto delle aggressioni subite dalla 34enne in più occasioni ... Scrive msn.com