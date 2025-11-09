Vaciago duro | Juve che dice di voler lottare per lo scudetto non può giocare così il derby E Yildiz non può essere spremuto a 20 anni…

Vaciago duro: «Juve che dice di voler lottare per lo scudetto non può giocare così il derby. E Yildiz non può essere spremuto a 20 anni». L’analisi. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, scrive così della prova opaca offerta dalla Juventus nel derby col Torino. Si legge: « Una squadra che passa una settimana a rilanciare le ambizioni scudetto, innescate dall’allenatore, con tanto di mea culpa per l’esonero di Tudor, non può affrontare il derby con un atteggiamento così inconsistente, primo perché è un derby, secondo perché vale tre punti che non si possono perdere se si vuole stare tra i primi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vaciago duro: «Juve che dice di voler lottare per lo scudetto non può giocare così il derby. E Yildiz non può essere spremuto a 20 anni…»

