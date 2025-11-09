Usa verso l' accordo per fine shutdown

21.45 Gli Stati Uniti potrebbero essere vicini a un accordo per porre fine allo shutdown. Un gruppo di almeno 10 senatori democratici sarebbero pronti a presentare un pacchetto di proposte di legge che potrebbero porre fine al blocco delle attività amministrative. Potrebbero sostenere una mozione per una misura di finanziamento fino alla fine di gennaio con una clausola a favore dei dipendenti federali licenziati L'accordo includerebbe un voto a dicembre per estendere i crediti d'imposta dell'Aca per un anno.Ma servono 60 voti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

