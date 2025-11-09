Usa Senato verso il voto decisivo | lo shutdown potrebbe finire oggi
È un momento di elevatissima tensione a Washington, con il Senato americano che si appresta a votare nelle prossime ore un accordo di natura bipartisan, mirato in via fondamentale a porre termine all’attuale e pesante blocco delle attività amministrative, noto con il termine tecnico di shutdown. Le informazioni in merito, che stanno circolando con insistenza, provengono da diverse fonti interne al Partito Democratico, le quali le hanno confermate a importanti testate giornalistiche quali Axios e la CNN. Questo potenziale accordo, frutto di negoziati che si sono protratti per lungo tempo e hanno messo a dura prova la tenuta politica del Congresso, rappresenta un passo cruciale verso il ripristino della piena operatività governativa negli Stati Uniti, un’operatività che è stata gravemente compromessa dalla mancanza di una legge di bilancio approvata nei tempi previsti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
La legge di bilancio redistribuisce al contrario: dai poveri verso chi ha di più. A certificarlo sono l’Istat, Bankitalia e l’Ufficio parlamentare di bilancio che nelle audizioni al senato bocciano la manovra di Meloni. Dalla nuova Irpef 408 euro all’anno ai dirigenti, 23 - facebook.com Vai su Facebook
Usa, Senato verso il voto decisivo: lo shutdown potrebbe finire oggi - È un momento di elevatissima tensione a Washington, con il Senato americano che si appresta a votare nelle prossime ore un accordo di natura bipartisan, ... Riporta thesocialpost.it
Usa, verso l'accordo per fine shutdown - Un gruppo di almeno 10 senatori democratici sarebbero pronti a presentare un pacchetto di proposte di legge che ... Come scrive rainews.it
Il Senato Usa chiude la sessione senza un voto sullo shutdown - Il senato americano ha concluso la sessione di sabato al Campidoglio senza nessuna votazione sullo shutdown che va avanti ormai da 39 giorni. Secondo ansa.it