È un momento di elevatissima tensione a Washington, con il Senato americano che si appresta a votare nelle prossime ore un accordo di natura bipartisan, mirato in via fondamentale a porre termine all'attuale e pesante blocco delle attività amministrative, noto con il termine tecnico di shutdown. Le informazioni in merito, che stanno circolando con insistenza, provengono da diverse fonti interne al Partito Democratico, le quali le hanno confermate a importanti testate giornalistiche quali Axios e la CNN. Questo potenziale accordo, frutto di negoziati che si sono protratti per lungo tempo e hanno messo a dura prova la tenuta politica del Congresso, rappresenta un passo cruciale verso il ripristino della piena operatività governativa negli Stati Uniti, un'operatività che è stata gravemente compromessa dalla mancanza di una legge di bilancio approvata nei tempi previsti.

© Thesocialpost.it - Usa, Senato verso il voto decisivo: lo shutdown potrebbe finire oggi