Usa cancellati 1.300 voli in 24 ore
Le compagnie aeree Usa hanno cancellato oltre 1.300 voli per il secondo giorno consecutivo, su richiesta della Federal Aviation Administration, a causa della carenza di controllori di volo provocata dallo shutdown. I ritardi, da pochi minuti a diverse ore, sono stati oltre 5.000. I maggiori aeroporti statunitensi sono stati i più colpiti,con disagi crescenti per i viaggiatori. Politico riporta che la crisi potrebbe peggiorare se non si sblocca la situazione a livello politico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
