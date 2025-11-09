Usa Axios | verso accordo per mettere fine a shutdown

(Adnkronos) – Senatori democratici si sono detti pronti ad approvare un pacchetto di disegni di legge che potrebbe mettere fine allo shutdown. Lo hanno indicato diverse fonti ad Axios, secondo cui si tratta del più significativo passo verso un accordo bipartisan per la riapertura del governo federale dopo oltre un mese di stallo. Almeno 10 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, Axios: verso accordo per mettere fine a shutdown

Contenuti che potrebbero interessarti

Gli Stati Uniti hanno offerto a Hamas un «passaggio sicuro» da Gaza verso le zone ancora sotto il suo controllo, scrive Axios. Non è un gesto umanitario: è l’ammissione che dopo due anni di guerra Israele non ha il controllo della Striscia e che Washington pr - X Vai su X

Giulio Cavalli. . Gli Stati Uniti hanno offerto a Hamas un «passaggio sicuro» da Gaza verso le zone ancora sotto il suo controllo, scrive Axios. Non è un gesto umanitario: è l’ammissione che dopo due anni di guerra Israele non ha il controllo della Striscia e che - facebook.com Vai su Facebook

Usa, Axios: 5 mld di armi a Nato e Kiev bloccate dallo shutdown - L’esportazione di armi Usa per un valore di oltre 5 miliardi di dollari verso Ucraina e altri alleati Nato è stata ritardata a causa dello shutdown . Come scrive msn.com

Usa verso lo shutdown: si rischia la paralisi del governo. Trump: "Rischio licenziamenti" - Per finanziare i dipartimenti governativi e le agenzie federali, ogni anno il Congresso degli Stati Uniti deve approvare una legge sulla spesa pubblica entro l'inizio dell'anno fiscale, quindi non ... Segnala tg24.sky.it

Nessun accordo allo studio Ovale, Usa verso lo shutdown - L'ultima chiusura delle attività governative per l'esaurimento dei finanziamenti federali risale al 2019. Come scrive ansa.it