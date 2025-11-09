Usa allarme voli in tutto il Paese per lo shutdown | Verso il Ringraziamento il traffico aereo si ridurrà a zero

Ildifforme.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tagli riguardano circa 700 voli delle quattro principali compagnie aeree: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines e United Airlines. Alcuni aeroporti molto trafficati, come l'Aeroporto Internazionale di Nashville, l'Aeroporto Internazionale di Newark-Liberty e l'Aeroporto William P. Hobby di Houston, hanno subito fermate temporanee. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

usa allarme voli in tutto il paese per lo shutdown verso il ringraziamento il traffico aereo si ridurr224 a zero

© Ildifforme.it - Usa, allarme voli in tutto il Paese per lo shutdown: “Verso il Ringraziamento il traffico aereo si ridurrà a zero”

News recenti che potrebbero piacerti

usa allarme voli tuttoUsa, nuovo allarme shutdown per i voli: «Il traffico aereo si ridurrà a zero» - Il traffico aereo subirà un forte rallentamento in vista delle vacanze del Ringraziamento, che inizieranno tra due settimane. Da ilsole24ore.com

usa allarme voli tuttoUsa, oltre 1.700 voli cancellati in 24 ore per lo shutdown - Durante il primo giorno di riduzione del 4% dell'attività, infatti, in 40 aeroporti degli Stati Uniti, sono stati segnalati oltre 1. msn.com scrive

Caos in Usa, oltre 5.000 voli cancellati o in ritardo per lo shutdown - La Federal Aviation Administration (Faa): 'Si arriverà al 20% dei viaggi a rischio nel weekend'. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Allarme Voli Tutto