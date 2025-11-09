Usa allarme voli in tutto il Paese per lo shutdown | Verso il Ringraziamento il traffico aereo si ridurrà a zero
I tagli riguardano circa 700 voli delle quattro principali compagnie aeree: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines e United Airlines. Alcuni aeroporti molto trafficati, come l'Aeroporto Internazionale di Nashville, l'Aeroporto Internazionale di Newark-Liberty e l'Aeroporto William P. Hobby di Houston, hanno subito fermate temporanee. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Allarme drone sopra l’aeroporto di Bruxelles: «Traffico aereo sospeso per sicurezza». Voli dirottati su Liegi - X Vai su X
Allarme droni a Berlino: sospesi i voli al Brandeburgo, traffico dirottato - https://www.ilmetropolitano.it/2025/11/01/allarme-droni-a-berlino-sospesi-i-voli-al-brandeburgo-traffico-dirottato/ #ilmetropolitano - facebook.com Vai su Facebook
Usa, nuovo allarme shutdown per i voli: «Il traffico aereo si ridurrà a zero» - Il traffico aereo subirà un forte rallentamento in vista delle vacanze del Ringraziamento, che inizieranno tra due settimane. Da ilsole24ore.com
Usa, oltre 1.700 voli cancellati in 24 ore per lo shutdown - Durante il primo giorno di riduzione del 4% dell'attività, infatti, in 40 aeroporti degli Stati Uniti, sono stati segnalati oltre 1. msn.com scrive
Caos in Usa, oltre 5.000 voli cancellati o in ritardo per lo shutdown - La Federal Aviation Administration (Faa): 'Si arriverà al 20% dei viaggi a rischio nel weekend'. Riporta ansa.it