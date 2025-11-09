Un’Italia senza figli sarebbe disposta ad educare robot?

Il tema della genitorialità è chiaramente un tema ricorrente nel dibattito pubblico. E per varie ragioni. La prima è che, essendo legata alla salvaguardia della specie, la demografia rappresenta un tema centrale nella vita degli esseri umani. La seconda è che, essendo legata anche ad elementi culturali e storici, la crisi demografica solleva tematiche di grande rilievo anche sotto il profilo politico ed economico della nostra società. La terza è che, essendo la crisi demografica italiana imputabile a condizioni di natura sociale, essa produce anche effetti prettamente culturali, che si manifestano attraverso dei comportamenti aggregati. 🔗 Leggi su Formiche.net

