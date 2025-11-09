Unieuro la crisi è definitivamente alle spalle | ecco il poker battuta anche Milano
L'Unieuro cala il poker. Dopo Brindisi, Mestre e Torino, la Forlì trova la quarta vittoria di fila, battendo davanti ai 2624 del Palafiera l'Urania Milano col punteggio di 80 a 70. La squadra di coach Antimo Martino ha disputato ancora una volta un'ottima prova difensiva, con l'ennesimo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
