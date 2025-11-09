Unicusano Avellino vittoria d’autore contro Livorno | terzo successo consecutivo

Tempo di lettura: 3 minuti All’esordio con il nuovo main sponsor Unicusano sul petto, l’ Avellino Basket continua a stupire e conquista due punti pesanti battendo al Del Mauro la Bi.Emme Service Libertas Livorno per 87-80. Una vittoria dal valore doppio: perché arriva contro una delle migliori squadre del campionato, terza in classifica, e perché conferma il momento d’oro dei biancoverdi, capaci di infilare il terzo successo consecutivo in questa stagione. Quella con Livorno non era una partita semplice, e lo si è capito fin dai primi possessi. I toscani hanno mostrato qualità, ritmo e struttura, ma l’Avellino ha risposto con compattezza, lucidità e una difesa che nella ripresa ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

