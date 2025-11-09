Undici pattuglie nel cuore della movida piacentina controllati 10 locali e 100 persone
Nella serata di ieri, 8 novembre, la Questura di Piacenza, come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un servizio straordinario di controllo del territorio in materia di sicurezza urbana e per la prevenzione e repressione dei reati predatori ed. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Undici pattuglie nel cuore della movida piacentina, controllati 10 locali e 100 persone - I controlli straordinari nelle zone della movida: otto le sanzioni amministrative per un totale di 2600 euro. Scrive ilpiacenza.it