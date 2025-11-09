Una pistola in forno e la droga in frigorifero e tra le scarpe 24enne arrestato

Nei giorni scorsi, nel corso di mirati servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti e dei reati in materia di armi, la polizia ha arrestato un catanese di 24 anni per detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

