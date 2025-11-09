Un video mostra per la prima volta il punto di vista delle remore i pesci che si attaccano come ventose ad altri animali
Un video inedito mostra le remore attaccate alle megattere durante la migrazione dei cetacei. Le immagini, registrate da alcuni biologi australiani, ci regalano per la prima volta un sorprendente "POV sottomarino" di uno dei pesci "scrocconi" più famosi del pianeta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
