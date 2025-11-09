Un ‘Trump Stadium’ in Nfl? Presidente Usa vuole gli sia intitolato impianto dei Commanders

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump vorrebbe che il nuovo stadio dei Washington Commanders, in costruzione a Washington D.C. e del valore di quasi quattro miliardi di dollari, porti il suo nome. Lo riferisce Espn, citando fonti a conoscenza del retroscena, secondo cui il desiderio del presidente sarebbe già stato comunicato al proprietario della squadra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

FIFA istituisce il Premio per la Pace: Infantino sembra pronto ad assegnarlo a Donald Trump - facebook.com Vai su Facebook

Nfl, Biden pazzo dei Chiefs: “Una dinastia, Mahomes è il re delle rimonte, siete grandi”. E per la prima volta un presidente Usa indossa un casco da football - Questa volta non è stata affatto scontata e per nulla noiosa la celebrazione alla Casa Bianca durante la quale il presidente americano in ... Riporta repubblica.it