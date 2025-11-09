"Mi ritengo fortunato ad aver avuto una famiglia così importante e sarebbe stato davvero un peccato dimenticare di averla, perché troppo impegnativa". Puoi trovare anche un po' di Birmania nella distanza che divide Napoli da Firenze, se a parlare è Michele Postiglione Bellamy. Principe di Limbin, nato dall'amore tra la principessa June e un medico napoletano, Michele è nato a Firenze, ma non ha dimenticato le origini orientali ereditate da sua madre. "In lei, che ha girato tantissimo, - ricorda - la sua identità di birmana non è mai venuta meno, si è arricchita di culture, ma non è mai venuta meno e questo è ciò che ho appreso da lei". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Un principe napoletano per il Myanmar