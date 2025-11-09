Un immobile milionario da mille e una notte in vendita la dimora storica di Roncofreddo

Cesenatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle dimore storiche di Roncofreddo è sul mercato. È “I Quattro Passeri”, situato nella zona di Santa Paola, dove la famiglia Samorè diciotto anni fa ne ha ricavato una struttura ricettiva originale e di successo. Quella che era una dimora realizzata a fine Ottocento, venne acquistata nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Immobile Milionario Mille Notte