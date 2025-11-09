Un giorno in pretura insieme al diavolo
«Ho parlato con il diavolo», mormora in spagnolo una donna alle persone che camminano insieme a lei mentre attraversa il corridoio bianco illuminato da una luce fredda, da ospedale. Il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Approfondisci con queste news
Un Giorno in Pretura (@ginpretura) / Posts - X Vai su X
A Napoli si decide il destino del processo per la morte di Maria Paola Gaglione, 18 anni. Il fratello Michele Antonio, condannato a 9 anni e 6 mesi, attende il verdetto d’appello. #UnGiornoinPretura questa sera alle 23.15 su #Rai3 - facebook.com Vai su Facebook
Un giorno in pretura stasera su Rai 3: i fidanzati massacrati a Lecce e gli altri casi del 15 aprile - Con grande rigore narrativo e rispetto per le vittime, Un giorno in Pretura ci guida ancora una volta nelle zone più oscure della giustizia italiana: ecco i processi di questa sera Martedì 15 aprile, ... Riporta movieplayer.it