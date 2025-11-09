Un elicottero scompare dai radar ai confini tra Romagna e Toscana ricerche a tappeto Si temono vittime

Ricerche a tappeto per un velivolo scomparso dai radar nel pomeriggio di domenica, 11 novembre, nei cieli di Badia Tedalda, ai confini tra Toscana e Romagna. La notizia è riportata da Arezzo Notizie. Secondo le prime informazioni, un elicottero privato avrebbe avuto un'avaria in una zona impervia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

