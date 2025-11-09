Un delfino nella laguna di Venezia | Non avvicinatevi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un visitatore speciale nel cuore di San Marco. VENEZIA, 9 novembre 2025 – La laguna di Venezia ha un ospite inaspettato: un delfino nuota da settimane tra gondole, vaporetti e imbarcazioni private nel bacino di San Marco, una delle aree più trafficate della città. L’animale, identificato come un tursiope (la stessa specie del noto “Mimmo”), è stato avvistato per la prima volta a luglio e da allora sembra aver scelto di stabilizzarsi nella laguna, nonostante il rumore e l’intenso traffico acqueo. Monitoraggio costante e condizioni buone. Secondo il Museo di Storia Naturale di Venezia, il delfino gode di buone condizioni di salute. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Un delfino nella laguna di Venezia: «Non avvicinatevi»

