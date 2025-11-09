Udinese Runjaic | Peccato per il gol col Var Zanoli | La Roma ha un po’ giocato su Zaniolo

Calciomercato.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dei friulani trova comunque spunti positivi dopo il ko contro la Roma. L’esterno invece ammette l’intenzione della squadra di Gasperini L’Udinese torna a casa senza punti dall’Olimpico, con una sconfitta meritata ma una prestazione incoraggiante e segnali che proseguono su una certa crescita nell’atteggiamento e nella qualità. Kosta Runjaic (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole di Kosta Runjaic:  “Complimenti alla Roma per la vittoria, è stata dura anche per loro. Avevamo un piano, in alcune fasi ha funzionato. Abbiamo avuto possibilità di segnare, sfortunatamente c’è stato il Var che ha cambiato la situazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

