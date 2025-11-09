Ucraina in 100mila senza luce e gas nel Kharkiv per i raid russi | A Liegi ancora droni sugli aeroporti | voli bloccati per diversi minuti

Il ministro Lavrov si dice pronto ad incontrare l'omologo americano Rubio. Trump toglie a Orban le sanzioni per il petrolio e il gas russi.

A Pokrovsk i soldati di Kyiv prendono il palazzo del consiglio e issano la bandiera ucraina. "I russi che non sono fuggiti o si sono arresi sono stati annientati". Ma il quadro della città rimane critico per gli ucraini. - facebook.com Vai su Facebook

Raid sulle centrali in Ucraina: in 100mila senza luce, acqua e riscaldamento. Londra: “Aiuteremo il Belgio contro i droni russi” - La Gran Bretagna ha già inviato Bruxelles personale e attrezzature militari. Si legge su quotidiano.net

