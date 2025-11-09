Uccise il fidanzato nel Padovano Valentina Boscaro ai giudici | Avevo paura per la mia incolumità

"Mi trovavo all'interno dell'auto che Mattia Caruso guidava a folle velocità con me a fianco. Un contesto in cui ho avuto paura, per la mia vita", si legge nella missiva.

Omicidio delle Terme, sconto di pena per Valentina Boscaro che nel 2022 uccise il suo fidanzato, Mattia Caruso, con una pugnalata al cuore #omicidio #Abano #processo #ValentinaBoscaro - facebook.com Vai su Facebook

Valentina Boscaro: «Uccidere Mattia Caruso è stato un errore tragico, ma temevo per la mia vita. Lo spettro delle violenze subite ha preso il sopravvento» - «Mi trovo di fronte a Voi Giudici con la consapevolezza che dovrò proseguire nello scontare una pena per il gesto tragico e irreversibile che, non volendolo, ho ... Scrive leggo.it

Valentina Boscaro, la lettera ai giudici dopo l'omicidio di Mattia Caruso: «Gli ho tolto la vita, ma temevo per la mia» - Il 30 ottobre Valentina Boscaro – condannata in via definitiva per aver ucciso il suo fidanzato, Mattia Caruso, con una coltellata al petto la sera del 25 settembre 2022 – ... Secondo ilmattino.it

Montegrotto Terme: uccise il fidanzato, pena ridotta dalla Cassazione per Valentina Boscaro - I giudici ermellini hanno comminato 17 anni alla 34enne padovana, sette anni in meno di quanto stabilito in primo grado. Riporta rainews.it