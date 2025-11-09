Uccise il fidanzato nel Padovano Valentina Boscaro ai giudici | Avevo paura per la mia incolumità

Tgcom24.mediaset.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Mi trovavo all'interno dell'auto che Mattia Caruso guidava a folle velocità con me a fianco. Un contesto in cui ho avuto paura, per la mia vita", si legge nella missiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

uccise il fidanzato nel padovano valentina boscaro ai giudici avevo paura per la mia incolumit224

© Tgcom24.mediaset.it - Uccise il fidanzato nel Padovano, Valentina Boscaro ai giudici: "Avevo paura per la mia incolumità"

News recenti che potrebbero piacerti

uccise fidanzato padovano valentinaValentina Boscaro: «Uccidere Mattia Caruso è stato un errore tragico, ma temevo per la mia vita. Lo spettro delle violenze subite ha preso il sopravvento» - «Mi trovo di fronte a Voi Giudici con la consapevolezza che dovrò proseguire nello scontare una pena per il gesto tragico e irreversibile che, non volendolo, ho ... Scrive leggo.it

uccise fidanzato padovano valentinaValentina Boscaro, la lettera ai giudici dopo l'omicidio di Mattia Caruso: «Gli ho tolto la vita, ma temevo per la mia» - Il 30 ottobre Valentina Boscaro – condannata in via definitiva per aver ucciso il suo fidanzato, Mattia Caruso, con una coltellata al petto la sera del 25 settembre 2022 – ... Secondo ilmattino.it

uccise fidanzato padovano valentinaMontegrotto Terme: uccise il fidanzato, pena ridotta dalla Cassazione per Valentina Boscaro - I giudici ermellini hanno comminato 17 anni alla 34enne padovana, sette anni in meno di quanto stabilito in primo grado. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Uccise Fidanzato Padovano Valentina