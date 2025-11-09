Ubriaco viene soccorso dal 118 | all' arrivo in ospedale sfonda un vetro con l' estintore

Nella notte un equipaggio del 118 è intervenuto presso la Stazione Centrale di Napoli per soccorrere un uomo di nazionalità marocchina, in evidente stato di ebbrezza e forte agitazione. Gli operatori hanno caricato il paziente sull’ambulanza e lo hanno condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La mascotte del St Albans City (settima divisione inglese) viene allontanata dallo stadio poiché l'uomo all'interno del costume era ubriaco #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Infermiere pestato in ambulanza. Soccorre ferito e viene malmenato. Arrestato l’aggressore, era ubriaco - Avrebbe provocato un incidente, ubriaco, e poi aggredito un infermiere del 118 che gli stava prestando soccorso. Lo riporta lanazione.it

Galatina, ubriaco prende a calci e pugni tre medici al pronto soccorso: arrestato 35enne - L'uomo era stato soccorso dal 118 per strada a Nardò: la violenza è stata tale che tutti hanno riportato lesioni personal Una ennesima aggressione ai danni di personale sanitario si è verificata a ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Al pronto soccorso ubriaco: semina il panico e commette furti - Dopo essere stato trasportato al pronto soccorso completamente ubriaco, si era reso protagonista di una notte brava per poi essere rintracciato e bloccato dalla polizia. ilrestodelcarlino.it scrive