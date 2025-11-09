Tutti pazzi per Mimmo il delfino della Laguna
Il secolare simbolo di Venezia è sempre stato il leone di San Marco. Adesso però in Laguna a fargli concorrenza c'è Mimmo il delfino. Lo cercano tutti - turisti e veneziani - per ammirare le sue acrobazie, i salti nell'acqua, le spettacolari nuotate che, ormai, durano da mesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Terminano le qualifiche in Brasile, Pole per Lando Norris, secondo Oscar Piastri, Terzo Charles Leclerc. Bene così. Ferrari Forever SEMPRE ? #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Tutti pazzi per Mimmo, il delfino di Venezia: “Lasciatelo in pace, basta selfie” - Allarme per il tursiope che ha scelto di vivere in Laguna: “Non dategli da mangiare e stop ai tour in barca per fotografarlo”. Lo riporta repubblica.it
Venezia, tutti pazzi per il delfino Mimmo che vive in laguna | Gli esperti: "Non disturbatelo" - Acrobazie con vista San Marco, schivando gondole e vaporetti in una delle zone più trafficate della laguna di Venezia. msn.com scrive
C’è un delfino a Venezia: è Mimmo, il cetaceo che nuota nelle acque di San Marco. Turisti impazziti - Dopo mesi di avvistamenti, i veneziani sono preoccupati per la sua incolumità: le barche dei turisti che vogliono fotografarlo rischiano di colpirlo. Riporta quotidiano.net