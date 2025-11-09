“Sono stata vicina alla depressione post partum. Credo sia iniziato tutto da un parto così complicato: quando ho preso la bambina in braccio ero già stanchissima”. È una confessione a cuore aperto quella di Federica Pellegrini, che ha appena scritto a quattro mani col marito Matteo Giunta il libro In un tempo solo nostro, in cui raccontano, ciascuno dal proprio punto di vista, il loro primi due anni da genitori. L’attesa, la nascita di Matilde, le aspettative e la ricerca continua di un equilibrio. Due anni belli ma anche faticosi, come rivelano in un’intervista a due voci al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutte le sere scoppiavo in un pianto a dirotto, ho avuto un parto complicato e sono stata vicina alla depressione”: le confessioni di Federica Pellegrini. E Giunta rivela: “Mi nascondevo nel bagagliaio per non farmi beccare da Magnini”