Tumori con attività fisica regolare -31% rischio di morte per cancro | lo studio
(Adnkronos) – In Italia il 35% della popolazione non pratica mai alcuna forma di sport o di attività fisica. In totale, i sedentari ammontano a oltre 20 milioni e 600mila uomini e donne di ogni fascia d'età. Un dato che preoccupa gli oncologi italiani, visto il peso rilevante dello scarso movimento nei tumori. Fare regolarmente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
