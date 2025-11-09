Tumori Aiom | Lo screening per cancro polmone sia incluso nei nuovi Lea

Iltempo.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 nov. - (Adnkronos) - Nei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) va incluso lo screening per la diagnosi precoce del tumore del polmone nei forti fumatori, cioè la Tac spirale a basso dosaggio ogni anno. Deve essere aggiunto ai tre programmi di prevenzione secondaria già previsti nelle prestazioni garantite dal Ssn: per la neoplasia mammaria, colon-rettale e della cervice uterina. E' la richiesta dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dopo la recente decisione della Conferenza Stato-Regioni di approvare l'aggiornamento dei Lea. “E' un provvedimento che attendiamo dal 2017 e che può anche migliorare e potenziare l'assistenza sanitaria degli oltre 3,7 milioni di pazienti oncologici che vivono in Italia - sostiene Massimo Di Maio, presidente Aiom nella conferenza stampa finale del 27esimo Congresso nazionale della Società scientifica in corso a Roma -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

tumori aiom lo screening per cancro polmone sia incluso nei nuovi lea

© Iltempo.it - Tumori, Aiom: "Lo screening per cancro polmone sia incluso nei nuovi Lea"

Approfondisci con queste news

tumori aiom screening cancroTumori, con attività fisica regolare -31% rischio di morte per cancro: lo studio - Di Maio (Aiom): "Con lo sport possibile ridurre fino al 20% il rischio di neoplasie" ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

tumori aiom screening cancroSport e cancro, l’attività fisica può ridurre il rischio di morte del 31%: i dati Aiom - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sport e cancro, l’attività fisica può ridurre il rischio di morte del 31%: i dati Aiom ... Da tg24.sky.it

tumori aiom screening cancroPraticare attività fisica con regolarità riduce di 31% il rischio di morte da cancro - Quando lo sport può salvare la vita: con un'attività fisica regolare il rischio di morte per cancro si abbatte infatti del 31% e con lo sport è possibile ridurre fino al 20% il rischio d'insorgenza de ... Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Tumori Aiom Screening Cancro