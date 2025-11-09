Tumori Aiom | Lo screening per cancro polmone sia incluso nei nuovi Lea
Roma, 9 nov. - (Adnkronos) - Nei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) va incluso lo screening per la diagnosi precoce del tumore del polmone nei forti fumatori, cioè la Tac spirale a basso dosaggio ogni anno. Deve essere aggiunto ai tre programmi di prevenzione secondaria già previsti nelle prestazioni garantite dal Ssn: per la neoplasia mammaria, colon-rettale e della cervice uterina. E' la richiesta dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dopo la recente decisione della Conferenza Stato-Regioni di approvare l'aggiornamento dei Lea. “E' un provvedimento che attendiamo dal 2017 e che può anche migliorare e potenziare l'assistenza sanitaria degli oltre 3,7 milioni di pazienti oncologici che vivono in Italia - sostiene Massimo Di Maio, presidente Aiom nella conferenza stampa finale del 27esimo Congresso nazionale della Società scientifica in corso a Roma -. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Attività fisica, vita sana e screening sono gli strumenti fondamentali per la prevenzione dei tumori. Ne parlano il presidente della Fondazione AIOM Saverio Cinieri e il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, intervistati da Mauro Boldrini, direttore uffici - facebook.com Vai su Facebook
Puntata di Health su SkyTG24 interamente dedicata alla lotta al cancro direttamente dal congresso europeo di oncologia (Esmo). Guarda la puntata: tg24.sky.it/salute-e-benes… #esmo25 #esmo #skytg24 #oncologia #tumori #cancro - X Vai su X
Tumori, con attività fisica regolare -31% rischio di morte per cancro: lo studio - Di Maio (Aiom): "Con lo sport possibile ridurre fino al 20% il rischio di neoplasie" ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Sport e cancro, l’attività fisica può ridurre il rischio di morte del 31%: i dati Aiom - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sport e cancro, l’attività fisica può ridurre il rischio di morte del 31%: i dati Aiom ... Da tg24.sky.it
Praticare attività fisica con regolarità riduce di 31% il rischio di morte da cancro - Quando lo sport può salvare la vita: con un'attività fisica regolare il rischio di morte per cancro si abbatte infatti del 31% e con lo sport è possibile ridurre fino al 20% il rischio d'insorgenza de ... Riporta huffingtonpost.it