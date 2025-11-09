Tu si que vales 2025 gara lip sync | Maria De Filippi duetta con Elodie | Video Witty Tv

Nella puntata dell’8 novembre di Tu si que vales 2025 si è svolta una nuova gara di lip sync. Maria De Filippi ha duettato con Elodie nei panni di Achille Lauro e Rose Villain. Sono state entrambe bravissime e molto credibili. Maria con la parrucca blu ormai sta benissimo. Ecco il video Witty Tv con l’esibizione. È arrivato il momento di scatenarci tutti insieme ad Alessandro Cattelan e Paolo Bonolis nei panni dei Bee Gees e Tony Manero! Sono loro i vostri preferiti con “Night Fever”? #TuSiQueVales pic.twitter.comz9PgqK1GBD — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 8, 2025 Tra le altre esibizioni da ricordare? Quella di Sabrina Ferilli e Mara Venier e quella di Paolo Bonolis con Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tu si que vales 2025, gara lip sync: Maria De Filippi duetta con Elodie | Video Witty Tv

Approfondisci con queste news

? "Sapevo che sarebbe stata una gara molto difficile: lo Spezia vale più della sua attuale classifica. Poi è anche vero che noi abbiamo comunque avuto le opportunità per segnare altri gol. In questo momento non guardo la classifica: i numeri non mi interess - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv 8 novembre: chi vince tra Ballando Con Le Stelle e Tu Si Que Vales, Affari Tuoi sfida ancora La Ruota - In prima serata lo scontro tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales, in onda su Rai 1 e Canale5 ... Da fanpage.it

Ascolti tv ieri sera sabato 8 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu si que vales? - Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport. Lo riporta libero.it

Tu si que Vales, Mara Venier canta e Sabrina Ferilli scioccata: "Un capolavoro". Cosa vedremo stasera - Settima puntata con il talent di Canale 5 e i suoi talenti: ecco cosa vedremo stasera 8 novembre tra esibizioni esilaranti e magiche. Secondo libero.it