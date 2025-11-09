2025-11-09 11:41:00 Flash news da TS: TORINO – Spostato dal centro al lato del campo, come fosse una metafora. Spostato dal centro, dove i riflettori sono più luminosi, così tanto che rischiano di accecare e mettere in difficoltà. La mossa più forte di Luciano Spalletti, dal momento del suo arrivo, è stata lo slittamento di Teun Koopmeiners sulla linea di difesa, da braccetto sinistro. L’avrà anche già fatto in carriera – come lo stesso tecnico di Certaldo aveva detto nella conferenza stampa di presentazione, quasi a voler seminare indizi che in pochi avevano colto -, ma l’intuizione è quella di chi ha alle spalle decadi sulle panchine di tutte le categorie e, soprattutto, di chi conosce alla perfezione la materia e il giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Se sono più libero posso aiutare la squadra”