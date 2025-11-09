TS – 2-2 e il Napoli può scappare

2025-11-08 23:46:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Il Milan spreca una grande occasione sul campo del Parma nell’ undicesimo turno di Serie A. In vantaggio di due reti, i rossoneri si fanno rimontare dai gialloblù e non vanno oltre il pareggio: allo stadio Tardini finisce 2-2. La formazione di Allegri sblocca il risultato al 12? minuto di gioco con Saalemakers, che batte Suzuki con un tiro da fuori area, e raddoppia al 25? con il rigore trasformato da Leao. I padroni di casa, però, prima accorciano le distanze con un bellissimo gol di Bernabe nei minuti di recupero del primo tempo e poi trovano la rete del pareggio al 62? con il colpo di testa di Del Prato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

