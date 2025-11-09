Trump vuole il suo nome sul nuovo stadio dei Washington Commanders È stato lui a renderne possibile la costruzione

9 nov 2025

Donald Trump vuole che il nuovo stadio coperto dei Washington Commanders (squadra di football americano), che sorgerà sul sito del vecchio Rfk Stadium, porti il suo nome. Lo rivelano diverse fonti citate da Espn  secondo cui la Casa Bianca avrebbe già avviato contatti riservati con un membro del gruppo proprietario della squadra guidata da Josh Harris, per esprimere il desiderio del presidente. “ Sarebbe un nome bellissimo, visto che è stato il presidente Trump a rendere possibile la ricostruzione del nuovo stadio”, ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt. Il progetto del nuovo stadio “Trump” da 65. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it





