Trump vuole il suo nome sul nuovo stadio dei Washington Commanders È stato lui a renderne possibile la costruzione

Donald Trump vuole che il nuovo stadio coperto dei Washington Commanders (squadra di football americano), che sorgerà sul sito del vecchio Rfk Stadium, porti il suo nome. Lo rivelano diverse fonti citate da Espn secondo cui la Casa Bianca avrebbe già avviato contatti riservati con un membro del gruppo proprietario della squadra guidata da Josh Harris, per esprimere il desiderio del presidente. “ Sarebbe un nome bellissimo, visto che è stato il presidente Trump a rendere possibile la ricostruzione del nuovo stadio”, ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt. Il progetto del nuovo stadio “Trump” da 65. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Trump vuole il suo nome sul nuovo stadio dei Washington Commanders. “È stato lui a renderne possibile la costruzione”

Leggi anche questi approfondimenti

La Cina lancia la portaerei Fujian, con una tecnologia che Trump vuole cancellare. È la prima nave da guerra cinese con catapulte elettromagnetiche, una dotazione che finora rappresentava un'esclusiva americana. - facebook.com Vai su Facebook

Il mondo che #Trump odia: libero, multietnico, popolare, corale, aperto, plurilinguistico e multireligioso. Ovvero #NewYork come la sapevamo. Come #ZohranMamdani la vuole, la ama. (La prossima copertina di #TheNewYorker, di Edel Rodriguez) - X Vai su X

Netanyahu ringrazia Trump, 'suo nome rimarrà nella storia' - "Grazie presidente Trump": così Benyamin Netanyahu ha aperto il suo intervento alla Knesset a fianco del presidente Usa. Da ansa.it

Un anno di Trump, potere accentrato e lo stop agli immigrati. Ma il rebus è l’economia - Se c’è una cosa che abbiamo imparato nell’ultimo anno è che, nel suo secondo mandato, il presidente americano intende fare tutto ... Segnala ilmessaggero.it

Trump incassa la batosta Mamdani e schiva le responsabilità: «Il mio nome non era sulla scheda elettorale...» - Prima del voto, pur consapevole che Mamdani era il grande favorito, Donald Trump aveva mostrato di non preoccuparsi delle difficoltà del ceto medio di New York, strangolato dal caro prezzi: aveva ripe ... Da msn.com