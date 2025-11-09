Trump incontrerà leader siria al-Sharaa

2.20 La Siria si prepara a entrare in una coalizione anti-ISIS guidata dagli Usa con l'imminente incontro del leader siriano Ahmed al-Sharaa con Trump alla Casa Bianca. Gli Usa hanno rimosso al.Sharaa dalla blacklist dei terroristi riconoscendo il suo impegno nel cooperare con Washington, inclusa la ricerca dei cittadini americani dispersi e lo smantellamento delle armi chimiche residue. Nel frattempo, le forze di sicurezza siriane hanno intensificato operazioni preventive contro cellule Isis. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dalla Corea del Sud dove oggi incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, Trump intanto si mostra fiducioso: "Anche il conflitto tra Russia e Ucraina verrà risolto. Pensavo che sarebbe stato facile, grazie al mio rapporto con il presidente russo Putin: si è rivelato i - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Budapest, in Ungheria - X Vai su X

La Siria torna in società. Al-Sharaa si libera delle sanzioni e troverà il tappeto rosso di Trump - L'ex terrorista jihadista oggi signore di Damasco sbarca lunedì a Washington e va alla Casa Bianca, da dove è atteso l'annuncio di un accordo sulla sicurezza ... Riporta huffingtonpost.it

Arabia Saudita, Trump incontra il presidente ad interim della Siria e revoca le sanzioni a Damasco - L'incontro, a margine di un vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, rappresenta una svolta significativa per la Siria, che cerca di tracciare un nuovo corso dopo cinquanta anni di regime ... Lo riporta it.euronews.com

Siria, Trump si impegna a revocare le sanzioni prima di incontrare il presidente al-Sharaa in Arabia Saudita - I leader del Golfo si sono schierati a favore del nuovo regime di Damasco e vogliono che Trump lo segua, ritenendolo un baluardo contro il ritorno del Paese nella sfera dell'Iran. Lo riporta it.euronews.com