??????Roma, 9 novembre 2025 – Al volante senza patente in Italia almeno 10 su 100. La stima è di Marco Boscolo, analista forense e organizzatore de Il Falsario, meeting internazionale sulle contraffazioni documentali. Vuol dire oltre 4 milioni di automobilisti perché sfioravano i 41 milioni le autovetture circolanti a gennaio 2024, fonte Mit, su 54,8 milioni di veicoli. Esame della patente: guide certificate e costi, cosa cambia davvero Guida senza patente, strade ad alto rischio. La stretta voluta dalla Ue. La patente europea a 17 anni. Patente: è ancora uno status symbol?. Autoscuole Confarca, le richieste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Troppi spatentati alla guida: 4 milioni al volante senza licenza. Esame, dai costi alle guide ecco le novità in arrivo