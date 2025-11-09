Troppi incidenti a Milano il Comune vuole più Zone 30
Milano, 9 novembre 2025 – Cento vie con velocità massima di 30 chilometri orari. Lo aveva annunciato il sindaco Giuseppe Sala la scorsa primavera e il progetto si è concretizzato in più punti, con precedenza ai tratti vicino alle scuole. Ora si va avanti: “Stiamo agendo indipendentemente da quello che è accaduto negli ultimi giorni”, ha sottolineato ieri l’assessora alla Mobilità del Comune Arianna Censi, interpellata dai cronisti sul tema della sicurezza stradale dopo gli incidenti che si sono susseguiti, con due bambini rimasti feriti giovedì (grave il dodicenne travolto da un furgone mentre stava attraversando via Verro fuori dalle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
