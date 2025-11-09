Trona anche quest' anno la Grotta di Babbo Natale

Novaratoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 novembre torna a Ornavasso la Grotta di Babbo Natale, un percorso magico nei boschi dei "Twergi", gli elfi di Babbo Natale, e l'incontro con Babbo Natale nella cava sotterranea.Durante il percorso a piedi dalla stazione di arrivo dei trenini Renna Express (partenza da piazza XXIV Maggio a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

