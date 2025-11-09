Triathlon la tappa di San Pedro de la Paz della World Cup vede i successi di Messias e Casillas Garcia

9 nov 2025

È andata in archivio anche la tappa di San Pedro de la Paz (Cile) valevole per la World Cup 2025 di triathlon. I due comparti hanno gareggiato su distanza sprint. 750 metri di nuovo, 21.2 chilometri di bici e 5 chilometri di corsa. Tra gli uomini il successo è andato al brasiliano Manoel Messias con il tempo complessivo di 54:52 con 5 secondi di vantaggio sullo spagnolo David Cantero Del Campo e 8 sul suo connazionale Sergio Baxter Cabrera. Quarta posizione per l’australiano Callum McClusky a 9, mentre è quinto il francese Valentin Morlec a 10. Sesta posizione per lo spagnolo Izan Edo Aguilar a 11 secondi, settima per il francese Tom Richard con il medesimo tempo, mentre è ottavo lo statunitense Reese Vannerson a 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

