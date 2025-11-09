Trevisani punzecchia Conte | Se vuoi vincere lo Scudetto è il migliore ma se vuoi fare bene in Europa…

Inter News 24 Trevisani puntualizza un aspetto importante che caratterizza Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli ed ex Inter. Il giornalista sportivo Riccardo Trevisani, ospite su Televomero, ha condiviso la sua visione su Antonio Conte, l’attuale allenatore del Napoli. Secondo Trevisani, Conte è l’allenatore perfetto per vincere in Italia, definendolo il miglior tecnico per conquistare Scudetti. Il giornalista ha sottolineato come, se l’obiettivo principale di una squadra è dominare il campionato italiano, non ci sia nessuno più adatto di Conte. Tuttavia, Trevisani ha anche puntualizzato che se la priorità è vincere la Champions League, il tecnico salentino potrebbe non essere la scelta migliore, poiché il suo stile di gioco e la sua filosofia si concentrano maggiormente sul successo nazionale che sulle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

