Travaglio sul Nove | La politica lavora da 30 anni per paralizzare la giustizia Il chiodo fisso è non finire sui giornali e non restituire i soldi

“Non c’è mai stato nessun braccio di ferro tra politica e magistratura. La politica lavora da trent’anni per paralizzare la giustizia. Ora non hanno più paura di finire in galera, ma di finire sui giornali e restituire i soldi che hanno rubato o sprecato”. così Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, in onda il sabato su Nove. “La magistratura ha iniziato approfittando del fatto che la politica si era un po’ indebolita, poi è stata liberata dalle emergenze del terrorismo che l’hanno tenuta impegnata negli anni 70, in parte degli 80 e negli anni 90, quando ormai il debito pubblico, dovuto anche alla corruzione, era esploso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “La politica lavora da 30 anni per paralizzare la giustizia. Il chiodo fisso è non finire sui giornali e non restituire i soldi”

