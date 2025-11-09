Tragico schianto in tangenziale due morti e quattro feriti

Un tremendo schianto all'alba ha sconvolto la Tangenziale Sud di Bergamo questa mattina, domenica 9 novembre. Come riporta l'Eco di Bergamo, coinvolti nell'incidente sono un furgoncino Citroen Berlingo e una Mercedes, che si sono scontrati frontalmente mentre viaggiavano all'altezza di Stezzano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

