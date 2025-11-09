Tragico incidente sulla tangenziale sud di Bergamo | tre vittime diversi feriti uno gravissimo E choc e dolore incalcolabili

Un gravissimo incidente stradale ha funestato questa domenica di novembre: e sull’asfalto restano tre vittime e i relitti dei mezzi coinvolti in uno schianto mortale sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza dello svincolo di Stezzano. Lo scontro tra più veicoli, avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina, ha causato la morte di tre persone e il ferimento di di altre tre. Scontro sulla tangenziale sud a Bergamo, tre morti e tre feriti. Il bilancio è pesantissimo e conferma la drammaticità dell’evento che ha coinvolto due automobili e un furgoncino. Le vittime sono un ragazzo di soli 23 anni e due uomini di 62 e 64 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tragico incidente sulla tangenziale sud di Bergamo: tre vittime, diversi feriti, uno gravissimo. E choc e dolore incalcolabili

Scopri altri approfondimenti

#Aguscello, tragico #incidente aereo: pilota muore nello schianto di un ultraleggero - facebook.com Vai su Facebook

Incidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo: tre vittime tragiche - Un tragico incidente stradale sulla tangenziale sud di Bergamo ha provocato la morte di tre persone e ha lasciato numerosi feriti. Come scrive notizie.it

Tragico schianto frontale a Stezzano, due morti e quattro feriti di cui uno gravissimo - Un’auto e un furgoncino si sono scontrati all’alba di domenica 9 novembre sulla Tangenziale Sud a Stezzano: il bilancio è pesantissimo,2 morti e almeno quattro feriti, di cui uno gravissi ... Secondo ecodibergamo.it

Tragico incidente sulla tangenziale a Bergamo: tre morti - E’ di tre morti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto alle 7,30 sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano. Secondo msn.com