Tragedia sfiorata nel carcere delle Vallette a Torino | detenuto salvato dagli agenti

Torinotoday.it | 9 nov 2025

Un detenuto marocchino ha tentato di compiere un tragico gesto volontario nel carcere delle Vallette a Torino nella mattinata di oggi, domenica 9 novembre 2025. È stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria intervenuti tempestivamente e affidato ai sanitari del 118 Azienda Zero, che lo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

tragedia sfiorata carcere valletteTragedia sfiorata nel carcere delle Vallette a Torino: detenuto salvato dagli agenti - Un detenuto marocchino ha tentato di compiere un tragico gesto volontario nel carcere delle Vallette a Torino nella mattinata di oggi, domenica 9 novembre 2025. Riporta torinotoday.it

Madre con bimba in carcere, il Tribunale di Genova: “Ora è alle Vallette di Torino” - "Nel caso della misura appena eseguita ricorrevano per l'indagata le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che consentono l'applicazione della custodia in carcere”. Segnala ilsecoloxix.it

