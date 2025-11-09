Tragedia in Groenlandia | morto Ralph Salvini l’ingegnere toscano disperso dopo un volo turistico

Ralph Salvini era alla guida di un piccolo velivolo da turismo. Si chiamava Ralph Salvini l’italiano morto in un incidente aereo nei pressi di Nuuk, capitale della Groenlandia. L’uomo, 45 anni, di origini toscane, è stato trovato senza vita insieme al relitto del velivolo da turismo su cui viaggiava. La notizia, avvenuta circa una settimana fa, è stata diffusa soltanto oggi dalla Farnesina, che ha confermato il decesso e ha precisato che l’ambasciata d’Italia a Copenaghen sta seguendo da vicino il caso, in coordinamento con il Console onorario e le autorità locali. Il corpo è stato ritrovato vicino a Nuuk dopo giorni di ricerche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia in Groenlandia: morto Ralph Salvini, l’ingegnere toscano disperso dopo un volo turistico

