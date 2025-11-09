Tragedia allo stadio un tifoso muore durante Ceuta-Almeria | l'arbitro sospende la partita

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spagna è scossa dal dramma accaduto durante Ceuta-Almeria: un tifoso di 73 anni si è sentito male sugli spalti ed è morto tra lo shock di tutti i presenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

