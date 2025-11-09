Tragedia allo stadio un tifoso muore durante Ceuta-Almeria | l'arbitro sospende la partita

La Spagna è scossa dal dramma accaduto durante Ceuta-Almeria: un tifoso di 73 anni si è sentito male sugli spalti ed è morto tra lo shock di tutti i presenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Affidato lo stadio il 29 settembre, il 5 novembre la società sembra esser già arrivata al capolinea! Si parla di debiti vertiginosi e giocatori in fuga. Quella del Rocchi sembra una tragedia annunciata. E con i lavori del PNRR sono stati investiti milioni di euro in un - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia allo stadio, un tifoso muore durante Ceuta-Almeria: l’arbitro sospende la partita - Almeria: un tifoso di 73 anni si è sentito male sugli spalti ed è morto tra lo shock di tutti i ... Si legge su fanpage.it

Tragedia in Germania: malore allo stadio, tifoso del Lipsia muore prima del match di DFB-Pokal - Pochi minuti prima del fischio d'inizio della sfida tra Energie Cottbus e Lipsia,. Secondo tuttomercatoweb.com

Tragedia in Coppa di Germania: un tifoso del Lipsia muore prima della partita - Pochi minuti prima del calcio d'inizio del match tra Energie Cottbus e Lipsia, un tifoso della squadra ospite è stato colpito da un malore mentre stava entrando ... msn.com scrive