Tragedia all' isola d' Elba sub 54enne forlivese muore dopo un' immersione in mare
Aveva approfittato della bellissima giornata per immergersi in mare con pinne, muta e bombole. Poi, terminata la risalita controllata, i primi segni di un malessere che si sono manifestati ancor più forti durante il trasporto a riva su una barca. Quindi l'arresto cardiaco, le prime manovre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
