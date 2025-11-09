Traffico Roma del 09-11-2025 ore 18 | 30
Luceverde Roma a Centocelle chiusa fino alle 23 di oggi via dei Castani tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice modificate le corse delle linee bus C5 450 e 450 II nella capitale per la prima domenica ecologica della stagione invernale divieto di circolazione la zona ZTL fascia verde fino alle 20 la successiva domenica ecologica è fissata per il 7 dicembre per il trasporto ferroviario per lavori fino al 6 dicembre previste modifiche per molti convogli delle linee fl1 fl3 fl4 fl5 e Leonardo Express per i dettagli di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
