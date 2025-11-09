Traffico Roma del 09-11-2025 ore 11 | 30
Luceverde Roma Bentrovati oggi nella capitale prima domenica ecologica della stagione invernale divieto di circolazione nella zona ZTL fascia verde dalle 730 alle 12:30 e dalle 17 alle 20 la successiva domenica ecologica è fissata per il 7 dicembre a Centocelle chiusa dalle 8 alle 23 di oggi via dei Castani a via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice modificate le corse delle linee bus C5 450 e 450 II ancora per oggi modifiche alla circolazione dei treni tra le stazioni Roma Tiburtina e Roma Ostiense a causa dei lavori per la fermata del Pigneto in particolare sono previste modifiche per le linee fl1 Orte Fiumicino al porto Ed fl3 Roma Cesano Viterbo per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sit-in per Roma. Per il prolungamento della metro B: meno traffico, meno smog, più soluzioni! Sabato 8 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, Azione sarà alla stazione Metro B Laurentina: con l’iniziativa “Meno traffico, meno smog, più soluzioni!” per un sit-in de - facebook.com Vai su Facebook
Roma Mobilità (@romamobilita) / Posts - X Vai su X
Traffico Roma del 09-11-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Bentrovati oggi nella capitale prima domenica ecologica della stagione invernale divieto di circolazione nella zona ZTL fascia verde dalle ... Si legge su romadailynews.it
Roma, oggi il primo blocco del traffico nella Fascia Verde - Il Campidoglio avvia le misure invernali contro lo smog. Segnala rainews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-11-2025 ore 08:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico mantiene regolare e senza ... Lo riporta romadailynews.it