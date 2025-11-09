Traffico Roma del 09-11-2025 ore 11 | 30

Luceverde Roma Bentrovati oggi nella capitale prima domenica ecologica della stagione invernale divieto di circolazione nella zona ZTL fascia verde dalle 730 alle 12:30 e dalle 17 alle 20 la successiva domenica ecologica è fissata per il 7 dicembre a Centocelle chiusa dalle 8 alle 23 di oggi via dei Castani a via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice modificate le corse delle linee bus C5 450 e 450 II ancora per oggi modifiche alla circolazione dei treni tra le stazioni Roma Tiburtina e Roma Ostiense a causa dei lavori per la fermata del Pigneto in particolare sono previste modifiche per le linee fl1 Orte Fiumicino al porto Ed fl3 Roma Cesano Viterbo per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

