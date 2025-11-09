Totogiunta Toscana Monni vicina alla sanità Boni e Galletti ancora in bilico

Firenze, 9 novembre 2025 – Un sabato di melina, una domenica da battaglia navale, un lunedì di annunci: toto giunta, capitolo finale. Il Pd Toscana ha tappato ogni spiffero in vista del vertice a tre di oggi tra Eugenio Giani, Emiliano Fossi e Marco Furfaro. Domani di buon mattino a Palazzo Strozzi Sacrati il governatore riunirà i quattro gruppi consiliari di maggioranza e i loro segretari per discutere della relazione programmatica che terrà nel primo consiglio regionale. A quel punto la giunta bis sarà già chiusa. Le manovre del Pd. A questo giro ruota tutto attorno a Monia Monni. Il paradosso è che né la segreteria regionale, né il presidente mettono in discussione la sua permanenza nell’esecutivo, anzi, tanto da essere in odor di vicepresidenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Totogiunta Toscana, Monni vicina alla sanità. Boni e Galletti ancora in bilico

