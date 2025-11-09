Torna Canonico su Tv2000 in prima serata ogni lunedì

ROMA – Torna ogni lunedì in prima serata su TV2000 “Canonico”, la serie tv per la regia di Peppe Toia; prima volta in questa terza stagione l’head writer è lo sceneggiatore abruzzese Peppe Millanta. Il protagonista in tonaca è Michele La Ginestra nei panni di un sacerdote, affiancato dalla new entry Debora Villa, attorno ai quali si raccoglie una particolare comunità di fedeli. A Roccaspera, però, in questa edizione il parroco fa i conti con diversi cambiamenti. Tra i protagonisti c’è Federico Perrotta (Uao spettacoli), attore e produttore che è il tuttofare in Canonico e, dopo esser stato impegnato con le riprese tra Roma, Pietra Ligure e Giustenice, approda finalmente in tv (fino a fine anno) in questa serie che piace tanto al pubblico poiché Canonico è un progetto vero, di vita reale: è qui che vengono affrontati problemi quotidiani dove lo spettatore può identificarsi nei personaggi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Torna Canonico su Tv2000 in prima serata ogni lunedì

